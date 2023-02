El Pentágono no les ha dado la etiqueta de 'extraterrestres' a estos fenómenos. | Fuente: US Navy

Luego de haber desclasificado tres videos reales sobre objetos voladores no identificados, el Pentágono hará público hallazgos de ovnis que encontraron durante más de una década con programas de inteligencia.

De acuerdo con una investigación de The New York Times, la Oficina de Inteligencia Naval aún mantiene una misión secreta que investiga “encuentros desconcertantes” entre pilotos militares y vehículos aéreos no identificados. Y por nuevos decretos ley, deberán informarlos al público.

Según un informe del comité del Senado que describe el gasto en las agencias de inteligencia de la nación, los funcionarios del Pentágono que trabajen en la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados deberán “estandarizar la recolección e informes sobre avistamientos de vehículos aéreos inexplicables y deberán informar algunos de sus hallazgos al público dentro de los 180 días posteriores a su autorización”.

Si bien los funcionarios retirados involucrados en el esfuerzo esperan que el programa busque evidencia de vehículos de otros mundos, su enfoque principal es descubrir si otra nación, especialmente cualquier adversario potencial como Rusia o China, está utilizando tecnología de aviación innovadora que pueda amenazar a los Estados Unidos.

Para Harry Reid, un ex senador, es "extremadamente importante que se libere información sobre el descubrimiento de materiales o naves físicas recuperadas" más allá si son de origen extraterrestre o no.

En abril de este año, fueron tres los videos publicados por la Marina al respecto. Las imágenes causaron temor en el mundo, pero siempre fueron nombrados por la institución como vehículos militares no identificados, evitando darle la etiqueta de “extraterrestres”.

El Pentágono informó que las imágenes fueron lanzadas oficialmente para responder preguntas sobre su veracidad. "Los fenómenos aéreos observados en los videos permanecen caracterizados como 'no identificados'", mencionó en aquella ocasión el portavoz.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuédateEnCasa

Te sugerimos leer