El Surveyor 2 fue diseñado como continuación de la exitosa misión Surveyor 1. Durante su camino a la Luna, uno de sus propulsores no encendió, lo que hizo que pierda el control y se estrellara contra su superficie. | Fuente: NASA

Científicos han confirmado finalmente las sospechas de que el extraño objeto cercano a la Tierra (NEO, por sus siglas en inglés) 2020 SO es un cohete propulsor Centauro de la década de 1960.

El objeto, descubierto en septiembre por astrónomos que buscaban asteroides cercanos a la Tierra, despertó el interés de la comunidad científica planetaria debido a su tamaño y órbita inusual.

Utilizando datos recopilados en la Instalación del Telescopio Infrarrojo de la NASA (IRTF) y el análisis de órbita del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, los científicos han confirmado el origen artificial el objeto.

Tras su descubrimiento, un análisis más detallado de la órbita de 2020 SO reveló que el objeto se había acercado a la Tierra varias veces a lo largo de las décadas, con un enfoque en 1966 que lo acercó lo suficiente como para sugerir que puede haberse originado en la Tierra. Comparando estos datos con la historia de misiones anteriores de la NASA, Paul Chodas, director de CNEOS, concluyó que 2020 SO podría ser el cohete propulsor de la etapa superior Centauro de la desafortunada misión Surveyor 2 de 1966 de la NASA a la Luna.

Equipado con este conocimiento, un equipo dirigido por Vishnu Reddy, profesor asociado y científico planetario del Laboratorio Lunar y Planetario de la Universidad de Arizona, realizó observaciones de espectroscopia de seguimiento de 2020 SO utilizando el IRTF de la NASA en Maunakea, Hawai.

"Debido a la extrema debilidad de este objeto siguiendo la predicción de CNEOS, fue un objeto difícil de caracterizar", dijo Reddy en un comunicado. "Obtuvimos observaciones de color con el Gran Telescopio Binocular, o LBT, que sugirió que 2020 SO no era un asteroide".

A través de una serie de observaciones de seguimiento, Reddy y su equipo analizaron la composición de 2020 SO utilizando el IRTF de la NASA y compararon los datos del espectro de 2020 SO con los del acero inoxidable 301, el material del que estaban hechos los propulsores de cohetes Centaur en la década de 1960. Si bien no fue una combinación perfecta de inmediato, Reddy y su equipo persistieron, al darse cuenta de que la discrepancia en los datos del espectro podría ser el resultado del análisis de acero nuevo en un laboratorio contra acero que habría estado expuesto a las duras condiciones del clima espacial durante 54 años. Esto llevó a Reddy y su equipo a realizar una investigación adicional.

"Sabíamos que, si queríamos comparar manzanas con manzanas, tendríamos que tratar de obtener datos espectrales de otro propulsor de cohete Centauro que había estado en órbita terrestre durante muchos años para luego ver si coincidía mejor con el espectro de 2020 SO", dijo. Reddy. "Debido a la velocidad extrema a la que los propulsores Centaur en órbita terrestre viajan por el cielo, sabíamos que sería extremadamente difícil fijar el IRTF el tiempo suficiente para obtener un conjunto de datos sólido y confiable".

Observación de un segundo cohete permitió la comparación

Sin embargo, en la mañana del 1 de diciembre, Reddy y su equipo lograron lo que pensaban que sería imposible. Observaron otro cohete propulsor Centauro D del lanzamiento de 1971 de un satélite de comunicaciones que estaba en Órbita de Transferencia Geoestacionaria, lo suficientemente largo para obtener un buen espectro. Con estos nuevos datos, Reddy y su equipo pudieron compararlos con el SO 2020 y encontraron que los espectros eran consistentes entre sí, concluyendo definitivamente que el SO 2020 también es un propulsor de cohetes Centauro.

"Esta conclusión fue el resultado de un tremendo esfuerzo de equipo", dijo Reddy. "Finalmente pudimos resolver este misterio gracias al gran trabajo de Pan-STARRS, Paul Chodas y el equipo de CNEOS, LBT, IRTF y las observaciones en todo el mundo".

2020 SO hizo su acercamiento más cercano a la Tierra el 1 de diciembre de 2020 y permanecerá dentro de la esfera de dominio gravitacional de la Tierra, una región en el espacio llamada "Esfera Hill" que se extiende aproximadamente 1,5 millones de kilómetros desde nuestro planeta, hasta que escape de nuevo a una nueva órbita alrededor del Sol en marzo de 2021.

