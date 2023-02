El robot medio humanoide viajará con la primera misión tripulada de India. | Fuente: EPA

Los esfuerzos por explorar el espacio no solo vienen por parte de la NASA. La Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) presentó el pasado miércoles 22 de enero a Vyommitra, el prototipo de robot humanoide que viajará a bordo del vehículo aéreo “Ganganyaan” en la primera misión tripulada espacial del país.

Este androide con apariencia de mujer fue la estrella de la agencia en el simposio “Human Spaceflight and Exploration – Present Challenges and Future Trends in Bangalore”, en donde además se brindaron detalles respecto su diseño. Se trata de un medio humanoide conformado por brazos y torso del tamaño de los de una persona que busca imitar la labor que realiza un tripulante de una misión espacial en la nave.

Además, Vyommitra realizará acciones de operación de soporte vital, monitoreo de parámetros de los módulos de la tripulación, pruebas del sistema de escape de los viajeros, entre una serie de tareas adicionales.

Según K.Sivan, jefe de la ISRO, el robot se integrará a un equipo de 4 astronautas entrenados en Rusia para el vuelo de prueba que se llevará a cabo a finales de 2020 en preparación para el viaje tripulado que llevará a cabo el Gaganyaan en diciembre de 2021.

“No tenemos un plan para enviar humanos a hacer turismo al espacio, sino que queremos enviar misiones tripuladas para realizar investigaciones científicas que nos ayuden a descubrir muchos misterios que aún no podemos resolver” dijo Sivan.

Algunos asistentes del simposio aprovecharon para tomarse fotografías con el prototipo, quien sorprendió soltando frases como “puedo ser tu compañero y conversar con los astronautas, reconocerlos y responder todas sus preguntas” durante la presentación. A continuación, puedes ver la interacción del robot con las personas que estuvieron en el evento:

