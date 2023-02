Esta impresionante imagen de la Vía Láctea fue el resultado del esfuerzo de nuestro compatriota. | Fuente: NASA | Fotógrafo: Jheison Huerta

Un orgullo para el pueblo peruano. El joven Jheison Huerta, natal de Huaraz, ha sido el ganador de un importante reconocimiento de la NASA. El astrofotógrafo fue premiado con el Astronomy Picture of the Day del 22 de octubre por su impresionante fotografía de la Vía Láctea. La imagen, titulada como “Night Sky Reflections from the World’s Largest Mirror” muestra la belleza de nuestra galaxia.

En una entrevista concedida a Somos, el joven comentó que la fotografía en cuestión fue tomada en el Salar de Uyuni, el paisaje natural ubicado en Bolivia, y fue compuesta por 15 fotografías singulares que dieron como resultado una toma panorámica. “Desde hace 3 años vengo intentando hacer esta foto. Recién en el tercer intento logré encontrar las condiciones ideales” mencionó Huerta durante la entrevista.

Jheison Huerta, astrofotógrafo huaracino. | Fuente: Facebook/Jheison Huerta

La condecoración APOD es un reconocimiento que brinda la NASA y la Universidad Tecnológica de Michigan a “una imagen o foto diferente de nuestro universo, con una corta explicación escrita por un astrónomo oficial”. La convocatoria es totalmente abierta al público y Huerta es el primer peruano en recibir este logro.

El compatriota compartió los detalles técnicos de sus equipos de entre los que destacan una cámara Full Frame Canon 5D Mark IV con lente de 16-35mm f2.8. Además, el joven dijo que su siguiente objetivo es poder capturar en imagen un cometa o un eclipse solar en La Cordillera Blanca de Ancash, Perú.

