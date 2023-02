Para Jim, es necesario que asuma 'alguien en la que actual administración confíe'. | Fuente: NASA

El administrador de la NASA, Jim Bridenstine, se despidió de la agencia espacial y de todos los seguidores, confirmando su dimisión del cargo ante la ascensión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos.

La despedida fue a través de su cuenta de Twitter. “Ha sido un gran honor servir como Administrador de la NASA. Extrañaré a la increíble familia de la NASA y siempre estaré agradecido por mi tiempo en esta increíble agencia. Ad Astra”, dijo.

El excongresista republicano reflexionó sobre el apoyo a los programas de la Luna y Marte de la NASA, diciendo que no debería ser dividido por partidos políticos. “Los republicanos iban a la luna y los demócratas iban a Marte, esa es una forma terrible de ver la exploración espacial, esto nunca debería ser político”, dijo. "Nunca debe ser partidista, siempre debe estar uniendo, debe unir a las personas para la ciencia y el descubrimiento y la exploración".

Le pidió al próximo líder de la agencia que continúe "trabajando con los miembros del Congreso en ambos lados del pasillo de una manera analítica para lograr la constancia del propósito". "Cuando llegue un nuevo equipo, bríndeles todo su apoyo. Lo necesitan, se lo merecen", afirmó.

El objetivo de la NASA de devolver a los humanos, incluida la primera mujer, a la luna es parte de la "constancia del propósito", que inspira a la "generación Artemisa", dijo el administrador saliente.

“No hay duda de que ser administrador de la NASA no se parece a ningún otro trabajo del planeta. Y sea lo que sea que haga a continuación, será muy difícil equiparar esta experiencia con cualquier cosa que haga por el resto de mi vida ”, dijo Bridenstine.

Bridenstine no ha revelado lo que sigue para él, pero planea regresar a casa con su familia en Oklahoma y está muy emocionado de pasar más tiempo con ellos. “Tengo muchas ganas de asistir a todos mis hijos, partidos de fútbol, ​​competencias de natación y eventos de exploración y hacer todas las cosas que me he perdido durante los últimos ocho años, así que estoy muy emocionado de volver a casa", concluyó.

¿Por qué se va si cuenta con el apoyo bipartidista?

“La pregunta correcta aquí es '¿Qué es lo mejor para la NASA como agencia y qué es lo mejor para el programa de exploración de Estados Unidos?'" dijo Bridenstine el 8 de noviembre, un día después de que el demócrata Joe Biden fuera declarado ganador de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020.

“Para eso, lo que se necesita es alguien que tenga una relación cercana con el presidente de Estados Unidos. Necesita a alguien en quien la administración confíe…. incluida la OMB [Oficina de Gestión y Presupuesto], el Consejo Nacional del Espacio y el Consejo de Seguridad Nacional, y creo que no sería la persona adecuada para eso en una nueva administración”, afirmó.

Bridenstine, como se recuerda, fue seleccionado por Trump como el líder de la agencia en 2017 en medio de una gran cantidad de críticas por su inexperiencia. Sin embargo, en algo más de 3 años ha logrado una cantidad de hitos con la agencia que le valieron tener la aprobación de las fuerzas políticas del país.

Por supuesto, su principal misión liderando el programa Artemisa de la NASA es la más importante, con un plan a corto de plazo de que el humano regrese a la Luna.

