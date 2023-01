Reducción en el presupuesto para la NASA pone en riesgo la misión de regresar a la Luna. | Fuente: Unsplash

La administración de Donald Trump esperaba un aumento en el presupuesto para la NASA alrededor de US$ 26 o US$ 27 mil millones para 2021, un crecimiento de US$ 3 mil millones en comparación con 2020, con la intención de que se financie los proyectos para ir a la Luna en 2024.

Sin embargo, un proyecto de ley de asignaciones de la Cámara publicado hoy, el Congreso estadounidense no tiene intención de aumentar el presupuesto de la NASA, poniendo en riesgo muchas misiones. Para colocarnos en perspectiva, el presupuesto militar de los Estados Unidos es más de 32 veces al de la NASA. Solo la ciudad de Nueva York tiene un presupuesto de US$ 97.8 mil millones, más del cuádruple del presupuesto para la agencia espacial.

Regresar a la Luna no es fácil ni barato, según una entrevista de junio de 2019 con CNN, el administrador de la NASA, Jim Bridenstine afirmó que devolver a los astronautas a la Luna podría costar entre US$ 20 y US$ 30 mil millones adicionales.

Por esta razón, la NASA ha intentado realizar negocios con empresas privadas para desarrollar el módulo de aterrizaje lunar humano, una pieza crucial de tecnología espacial para transportar astronautas a la Luna. En abril, la NASA otorgó contratos a tres compañías aeroespaciales: Blue Origin, SpaceX y Dynetics, para desarrollar el módulo lunar.

A pesar de las circunstancias, Bridenstine expresó optimismo sobre el proyecto de ley. "Los fondos que poseemos para el sistema de aterrizaje humano son un primer paso importante en el proceso de apropiación de este año", dijo el administrador de la NASA en un comunicado. "Todavía tenemos más por hacer y espero trabajar con el Senado para asegurar que Estados Unidos tenga los recursos para aterrizar a la primera mujer y el próximo hombre en la Luna en 2024".

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.

Te sugerimos leer