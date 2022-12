En abril, la NASA otorgó a tres compañías , SpaceX, Blue Origin y Dynetics, contratos para desarrollar vehículos que podrían usarse para transportar personas a la superficie de la Luna. | Fuente: NASA

El Senado ha propuesto asignar mil millones a la NASA para la construcción de módulos lunares en el marco del programa Artemisa para el regreso del hombre a la Luna en 2024. Sin embargo, esta cantidad es menos de la mitad del monto pedido por la agencia espacial para ello, haciendo peligrar los planes propuestos.

El Comité de Asignaciones del Senado publicó 12 proyectos de ley para financiamiento en el 2021, entre ellos también para la NASA. En ellos, estableció que asignaría 23.5 mil millones de dólares a la agencia en general, 1.75 mil millones menos de los que pidió la institución.

Para los módulos lunares, donde aterrizará la cápsula Orión con astronautas en 2024, sin embargo, no se destinaron los 3.4 mil millones pedidos por la agencia, por lo que su construcción puede retrasarse perjudicando a toda la misión.

La administración Trump ha estado pidiendo un mayor financiamiento para la NASA durante los próximos cinco años para ayudar a financiar el programa Artemisa de la agencia, una iniciativa para enviar a la primera mujer y al próximo hombre a la superficie de la Luna. Originalmente, la NASA había planeado que el primer aterrizaje de Artemisa ocurriera en 2028, pero la administración desafió a la agencia a moverlo hasta 2024.

La NASA ha dejado claro que es necesario un aumento considerable del presupuesto para cumplir con la fecha límite más ajustada, particularmente para el nuevo sistema de aterrizaje lunar.

"Estamos muy agradecidos por eso, quiero ser claro", dijo Bridenstine en julio ante otro recorte de presupuesto. “También les diré que eso no es suficiente para lograr el alunizaje en 2024. Me alegro de que lo hayan hecho; muestra un fuerte apoyo bipartidista en el que todos estamos de acuerdo en que tenemos que ir a la Luna. Pero, de nuevo, cuanto más dura el programa, más me preocupa que se ponga en riesgo".

