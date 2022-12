La NASA quiere rodar una película en el espacio con Tom Cruise. | Fuente: espectadorerrante

Tom Cruise es un actor de películas de acción que siempre se ha caracterizado por realizar sus escenas lo más realista posible y ahora quiere llevar sus capacidades al límete. Recientemente se informó que el actor estaría en conversaciones con la NASA y SpaceX para rodar una película y usar el espacio como escenario.

Por el momento, niguna productora cinematográfica está detrás de este proyecto y tampoco se trataría de otra secuela de Misión Imposible. Sin embargo, el administrador de la NASA, Jim Bridenstine confirmó en su cuenta de Twitter que está interesado en el proyecto de Tom Cruise.

Bridenstine piensa que es necesario que el trabajo de la NASA sea más divulgado y la propuesta de Tom Cruise suena muy atractivo para el administrador de la agencia espacial norteamericana. "La NASA está emocionada de trabajar con @TomCruise en una película a bordo del @Space_Station ! Necesitamos medios populares que inspiren a una nueva generación de ingenieros y científicos a crear @NASA Los ambiciosos planes son una realidad."

Por otro lado, se espera las declaraciones de Elon Musk sobre su participación de este proyecto, ya que no sería la primera vez en aparecer en una película. El dueño de SpaceX ha aprecido en Machete Kills, Iron Man 2, The Big Bang Theory, Young Sheldon, The simpsons y South Park

