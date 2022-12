La NASA quiere liderar en el tema de acuerdos espaciales. | Fuente: NASA

En un acto que predispone a una nueva carrera espacial, Estados Unidos y la NASA han creado los Acuerdos de Artemisa, una serie de principios que, según la agencia, están destinados a apoyar “un futuro seguro, próspero y pacífico” en el espacio. Todo esto se pone más interesante considerando el descubrimiento de agua en la superficie de la Luna.

A través de su sitio web, la oficina espacial de EE. UU. oficializó estas nuevas leyes que eran rumoreadas hasta hace algunos días. En estos acuerdos, las naciones que se suscriban (ya se está buscando el apoyo de Canadá y Japón), deberán seguir una serie de 10 reglas en el marco de las nuevas expediciones hacia la Luna y Marte. Estas están enfocadas hacia la explotación de los recursos espaciales.

“A medida que avanzamos hacia la Luna con el programa Artemisa, nos encontraremos con todo tipo de nuevas oportunidades increíbles para la exploración y la ciencia", dijo en una entrevista Mike Gold, administrador asociado interino para relaciones internacionales e interinstitucionales. "Se requerirá un nuevo marco legal para promulgar asociaciones bajo Artemisa".

El principal tratado de este acuerdo es que los países que se suscriban podrán hacer uso de la exploración de los astros con fines pacíficos y registrar los objetos espaciales: "La capacidad de extraer y utilizar recursos en la Luna, Marte y los asteroides será fundamental para apoyar la exploración y desarrollo espacial seguro y sostenible".

Asimismo, los acuerdos cubren la transparencia en los planes y operaciones, la interoperabilidad técnica de los sistemas espaciales, la liberación gratuita de datos científicos, la protección de los sitios de aterrizaje de Apolo y las misiones lunares robóticas, y el cumplimiento de las directrices de las Naciones Unidas para la sostenibilidad del espacio a largo plazo mediante la mitigación de desechos orbitales. Por último, la creación de zonas seguras en sitios donde la NASA y aliados lleven a cabo actividades.

Aunque, en principio, estos acuerdos buscan que todos los países se suscriban a él, las demás agencias espaciales como Roscosmos (Rusia) o la CNSA (China), no querrán estar bajo el mando estadounidense en el espacio, generando nuevos tratados entre países ajenos a los Acuerdos de Artemisa. Sin embargo, el administrador adjunto de la NASA, Jim Morhard, mencionó que quiere a Rusia con ellos: “Ciertamente esperamos que Rusia sea parte de esto. No es que no los queramos". En el caso de China, será invitada a unirse a los Acuerdos de Artemisa, pero los funcionarios de la NASA dijeron que debería respetar la seguridad de las personas en la Tierra.

La NASA prepara su regreso a la Luna para el 2024.

