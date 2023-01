Impresión artística de la nave espacial New Horizons de la NASA, camino a un encuentro en enero de 2019 con el objeto 2014 MU69 del cinturón de Kuiper. | Fuente: NASA/JHUAPL/SWRI

Volando actualmente 50 veces más lejos del Sol que la Tierra, la misión New Horizons de la NASA ha hecho historia al fotografiar la ubicación de la nave Voyager 1 desde el Cinturón de Kuiper.

En las semanas posteriores a su lanzamiento a principios de 2006, cuando la New Horizons de la NASA todavía estaba cerca de casa, se tardaba solo unos minutos en transmitir un comando a la nave espacial y escuchar que la computadora a bordo recibió y estaba lista para llevar a cabo las instrucciones.

A medida que New Horizons cruzó el sistema solar y su distancia de la Tierra saltó de millones a miles de millones de kilómetros, el tiempo entre contactos aumentó de unos minutos a varias horas. Y este 18 de abril, a las 12.42 UTC, New Horizons alcanzó un raro hito en el espacio profundo: 50 unidades astronómicas del Sol, o 50 veces más lejos del Sol que la Tierra.

Siete horas luz

New Horizons es solo la quinta nave espacial en alcanzar esta gran distancia, siguiendo a las legendarias Voyagers 1 y 2 y sus predecesoras, Pioneers 10 y 11. Se encuentra a casi 7 500 millones de kilómetros de distancia; una región remota donde uno de esos comandos por radio, incluso viajando a la velocidad de la luz, necesita siete horas para llegar a la nave espacial lejana. Luego hay que agregar siete horas más antes de que su equipo de control en la Tierra averigüe si se recibió el mensaje.

"Es difícil imaginar algo tan lejano", dijo Alice Bowman, gerente de operaciones de la misión New Horizons en el Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins. "Una cosa que hace que esta distancia sea tangible es cuánto tiempo nos lleva en la Tierra confirmar que la nave espacial recibió nuestras instrucciones. Esto pasó de ser casi instantáneo a ser del orden de 14 horas. Hace que la distancia extrema sea real".

Para conmemorar la ocasión, New Horizons fotografió recientemente el campo de estrellas donde uno de sus primos de larga distancia, la Voyager 1, aparece desde la posición única de New Horizons en el Cinturón de Kuiper. Nunca antes una nave espacial en el Cinturón de Kuiper había fotografiado la ubicación de una nave espacial aún más distante, ahora en el espacio interestelar. Aunque la Voyager 1 es demasiado débil para verse directamente en la imagen, su ubicación se conoce precisamente debido al seguimiento de radio de la NASA.

En el círculo rojo se encuentra la Voyager 1. | Fuente: NASA

New Horizons fue diseñado prácticamente para hacer historia. Lanzado a 58.500 kilómetros por hora el 19 de enero de 2006, New Horizons fue y sigue siendo el objeto más rápido creado por humanos jamás lanzado desde la Tierra. Su sobrevuelo asistido por gravedad de Júpiter en febrero de 2007 no solo redujo aproximadamente tres años de su viaje a Plutón, sino que le permitió obtener las mejores vistas del débil anillo de Júpiter y capturar la primera película de un volcán en erupción en cualquier parte del sistema solar excepto la Tierra.

New Horizons realizó con éxito la primera exploración del sistema de Plutón en julio de 2015, seguida del sobrevuelo más lejano de la historia, y el primer vistazo de cerca de un objeto del Cinturón de Kuiper (KBO), con su vuelo más allá de Arrokoth el día de Año Nuevo de 2019. Desde su posición privilegiada en el cinturón de Kuiper, New Horizons está realizando observaciones que no se pueden hacer desde ningún otro lugar; incluso las estrellas se ven diferentes desde el punto de vista de la nave espacial.

(Con información de Europa Press)

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.

Te sugerimos leer