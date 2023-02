La NASA no es responsable del décimo tercer signo zodiacal. | Fuente: Unsplash

Lo científicos de la NASA se dedican a la astronomía, ellos no son los encargados de manipular los signos zodiacales propios de la astrología. Sin embargo, cada par de años deben aclarar las cosas en su sitio oficial en Tumblr.

En su página de Tumblr, la NASA corta los rumores acerca de un cambio drástico en el calendario astrológico. Los usuarios de las redes sociales han compartido ampliamente gráficos que afirman que la NASA fue responsable de agregar a "Ofiuco", un nuevo signo zodiacal que sería el número 13.

"Vemos sus comentarios sobre una historia del zodiaco que reaparece cada pocos años. No, no cambiamos el zodiaco", explica la NASA en su publicación en Twitter.

Ofiuco es una de las 13 principales constelaciones del zodiáco, según los antiguos babilonios. Los babilonios dejaron este signo fuera del zodiaco porque siguieron el calendario de 12 meses, a las cuales asignaron solo 12 signos. Explica la NASA en su blog de Tumblr.

Cabe resaltar que la NASA no se dedica a la astrología. Esa es un pseudociencia, lo que significa que sus principios no tienen sustento científico y no responde a los métodos rigurosos de la ciencia.

Los científicos de la NASA son astrónomos que estudian el espacio y los cuerpos astrales, incluidas las formaciones de las estrellas. La agencia espacial no preside el calendario astrológico, pero ha observado los cambios de las constelaciones desde que los babilonios dividieron el zodiaco hace 3,000 años.

“Las constelaciones son de diferentes tamaños y formas, por lo que el Sol pasa diferentes períodos de tiempo con cada una. La línea desde la Tierra a través del Sol apunta a Virgo durante 45 días, pero apunta a Escorpio por solo 7 días. Para hacer una combinación ordenada con su calendario de 12 meses, los babilonios ignoraron el hecho de que el Sol realmente se mueve a través de 13 constelaciones, no 12. Luego asignaron a cada una de esas 12 constelaciones la misma cantidad de tiempo”, según la explicación de la NASA.

