Los países líderes de esta iniciática son México y Argentina, quienes buscan unir esfuerzos para la creación de una agencia espacial a la altura de las demás del mundo (ejemplo la ESA o Agencia Espacial Europea). | Fuente: NASA

La Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE) se prepara para un rápido inicio de operaciones en este 2021 con el fin de impulsar el desarrollo científico y tecnológico en la región.

Las naciones que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), cuya presidencia temporal recae en México, firmaron esta semana un acuerdo para la construcción de este proyecto que es el punto número uno del programa de trabajo de este espacio multilateral.

El canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubón encabezó la reunión virtual entre los representantes de las más de 30 naciones que conforman la Celac, donde se hizo el anuncio de este acuerdo –impulsado por México y Argentina— al que se incorporaron Bolivia, Ecuador, El Salvador y Paraguay, y participaron como observadores Colombia y Perú.

El canciller mexicano destacó que son dos las razones principales de concretar la ALCE.

“La primera porque es evidente que el espacio es un terreno que va a determinar mucho cuál va a ser el destino de nuestros países en las próximas décadas, me atrevería a decir siglos, en materia y avance tecnológico no sólo para las complicaciones si no para muchas otras cosas. Y dicho de otro modo, si nos rezagamos, si no participamos los países de América Latina y el Caribe en lo que se denomina la carrera espacial, pues muy probablemente vamos a tener cada vez más desventajas en materia científica y tecnológica que se traduce en debilidad y se traduce en incapacidad para resolver los problemas que tenemos en materia de bienestar social y otros temas”, de acuerdo con La Jornada.

El punto número dos, subrayó, es que "ningún país de la región por sí solo tiene los recursos suficientes para inscribirse adecuadamente en una carrera espacial cada vez más costosa".

El canciller mexicano aseveró que los ministros de los países de la Celac pronto se reunirán para acordar el programa de trabajo y los recursos con los que contará la ALCE. En el caso del dinero, aclaró, basta que se coordine el presupuesto que las naciones ya tienen para sus agencias internas a fin de que el potencial se multiplique por 10 o hasta 15.

La ALCE contempla que las agencias espaciales de cada país cooperen con finalidad de la exploración espacial, investigación científica, monitoreo a partir de imágenes satelitales, pero también para la creación de proyectos gubernamentales como el internet satelital para los países de la región.

