El cohete propulsor New Shepard de Blue Origin aterriza después de lanzar con éxito la undécima misión de la compañía, NS-11, desde el oeste de Texas el 2 de mayo de 2019 | Fuente: Blue Origin

La compañía espacial de Jeff Bezos, Blue Origin, se está preparando para lanzar un conjunto de nuevas tecnologías de aterrizaje lunar de alta precisión al espacio para la NASA, y luego probar su resistencia con un aterrizaje en la Tierra.

El cohete New Shepard de la compañía está programado para despegar desde una plataforma de lanzamiento en el oeste de Texas en horas de la mañana del martes. Desde allí, debería lanzarse a 100 kilómetros en el aire, alcanzando el límite entre la atmósfera de la Tierra y el espacio exterior, para exponer brevemente el hardware de la NASA al entorno espacial. El cohete también lanzará una cápsula que contiene carga para otras compañías y luego descenderá de regreso a la Tierra.

New Shepard se compone de un cohete y una cápsula, ambos reutilizables. El propulsor desciende para aterrizajes verticales impulsados ​​similares a los realizados por las primeras etapas de los cohetes orbitales SpaceX Falcon 9, y la cápsula realiza aterrizajes suaves asistidos por paracaídas. El vuelo del martes será la séptima misión de prueba para este vehículo en particular, la decimotercera para el programa en general y el primer lanzamiento de New Shepard desde diciembre de 2019.

El experimento verificará cómo estas tecnologías (sensores, computadoras y algoritmos) trabajan juntas para determinar la ubicación y velocidad de una nave espacial cuando se acerca a la Luna, permitiendo que un vehículo aterrice de forma autónoma en la superficie lunar dentro de los 100 metros de un punto designado.

Las tecnologías podrían permitir que las misiones futuras, tanto tripuladas como robóticas, apunten a lugares de aterrizaje que no fueron posibles durante las misiones Apolo, como regiones con terreno variado cerca de cráteres. Lograr un aterrizaje de alta precisión permitirá una exploración lunar a largo plazo, así como futuras misiones a Marte.

Puede verlo en vivo directamente a través de la compañía. La cobertura comenzará 30 minutos antes del despegue.

