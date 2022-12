El cohete impulsará a satélites en órbita este martes. | Fuente: SpaceX

El cohete Falcon 9 de SpaceX tendrá una nueva misión este martes cuando lleve al espacio 60 nuevos satélites de la constelación Starlink de internet satelital.

Falcon 9, el mismo propulsor que envió a Bob Behnken y Doug Hurley a la primera prueba tripulada del Crew Dragon hacia la Estación Espacial Internacional (EEI), llevará carga en la sexta misión de Starlink en lo que va del 2021.

Casi todas las fases del propulsor han estado en vuelo. Ambas mitades del cono de nariz del Falcon 9, o carenado, que protegerán al nuevo grupo de enrutadores en su viaje a través de la atmósfera, han volado en misiones anteriores.

El despegue está programado para las 9:58 pm ET de este martes 9 de marzo desde la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida.

Posteriormente, el Falcon 9 intentará su sexto aterrizaje profesional ocho minutos más tarde en el Océano Atlántico en el avión no tripulado Just Read The Instructions ("Solo lea las instrucciones"). Las posibilidades de que el clima coopere para el lanzamiento son del 90%.

Starlink, la promesa del internet satelital mundial

Los satélites conforman el proyecto de Starlink. Con fecha de inicio de operaciones en 2015, este programa está compuesto por satélites de órbita baja en el planeta que brindan internet a sus receptores casero.

Aunque ya van más de mil satélites desplegados, se espera llegar hasta los 12 mil para dar cobertura de internet a gran parte del mundo, especialmente a esas zonas donde la geografía imposibilita que las operadoras locales funcionen. El sistema funciona sin cableados: solo con una antena receptora y el módem casero.

