SpaceX lanza su séptimo satélite Starlink. | Fuente: Youtube / SpaceX

SpaceX lanzó su séptimo satélite Starlink el miércoles 22 de abril a las 2:20 de la tarde (hora peruana). El despegue se dio a cabo en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida impulsado por el cohete Falcon 9, que apoyó al primer vuelo de Crew Dragon a la Estación Espacial Internacional.

Tras un exitosa puesta en órbita de los satélites Starlink, el cohete Falcon 9 logró aterrizar sin daños en el dron "Of Course I Still Love You", una plataforma de autónoma de puerto aeroespacial estacionado en el Océano Atlántico.

Satélites Starlink

Cada satélite pesa aproximadamente 260 kg con un compacto diseño de panel plano que minimiza el volumen, lo que permite que se lancen en paquetes con el cohete Falcon 9. Cuando termine la vida útil de los aparatos, los satélites se quemarán en la atmósfera de la Tierra dentro de 1 a 5 años, un tiempo menor a lo usual para los satélites a gran altura. Además, Starlink está diseñado para una total capacidad de eliminación.

El proyecto de la compañía de Elon Musk pretende implementar un sistema de internet de banda ancha más avanzado del mundo y promete un rendimiento superior a los servicios de internet tradicional de satélites comunes. Starlink ofrecerá conexión a la red a alta velocidad en lugares donde el acceso ha sido difícil.

