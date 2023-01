SpaceX lanza su noveno paquete de satélites Sartlink en su cohete Falcon 9. | Fuente: Unsplash

SpaceX lanzó 58 nuevos satélites Starlink en su cohete Falcon 9 el sábado a las 4:21 de la mañana junto a tres satélites de Planet. Los satélites de SpaceX son parte de su constelación Starlink, que sirvirá para proporcionar Internet accesible a todos en el planeta. La compañía de Elon Musk tiene planeado orbitar 12,000 satélites para hacer realidad esta misión.

Luego de realizar el trabajo de llevar los satélites, el cohete Falcon 9 logró aterrizar en el drone no tripulado 'Of Course I Still Love You' ubicado en el Océano Atlántico.

Esta novena misión de Starlink lleva consigo a tres satélites de Planet para su proyecto de constelación SkySat, una misión para proporcionar imágenes de alta resolución a una variedad de organizaciones gubernamentales, comerciales, académicas y sin fines de lucro.

Otros tres satélites de Planet se instalarán en el próximo lanzamiento de Starlink con el cohete Falcon 9 en julio. Estos lanzamientos de Planet son parte del nuevo programa de viaje compartido SamllSat de SpaceX, que brinda a los operadores pequeños de satélites la oportunidad de reservar un viaje en los lanzamientos de SpaceX.

SpaceX lanzó su página web dedciado a Starlink para permitir que las personas sepan más sobre la misión y para que reciban actualizaciones sobre las noticias de Starlink. Además, es un medio para que las empresas puedan adquirir los servicios de SpaceX.

