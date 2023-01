El parastronauta podrá cumplir con misiones a órbita baja en la Tierra. | Fuente: Pixabay

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha iniciado una nueva convocatoria de astronautas tras 11 años y, por primera vez en la historia, quiere que un discapacitado vaya al espacio.

La tercera convocatoria histórica de la ESA quiere marcar un antes y después en la inclusión de las ciencias al preparar a un discapacitado para que pueda volar y cumplir misiones en órbita de la Tierra y, quizás, también en la Luna y Marte.

El seleccionado ingresará al programa Parastronaut Fly!, el cual preparará de manera especial a la persona con discapacidad.

El impulso de la ESA por un programa espacial más inclusivo no solo es importante desde un punto de vista simbólico. También podría conducir al desarrollo de nuevas herramientas que hagan los viajes espaciales más simples y seguros. No solo para las personas que necesitan equipos o consideraciones específicas, sino también para todos los demás que se beneficiarían de la nueva vía de investigación.

¿Qué discapacidades son elegibles para ser astronauta?

Desde el 31 de marzo y hasta el 28 de mayo, los postulantes podrán enviar su ficha para intentar la vacante.

Cualquier persona que desee ser seleccionada como el primer astronauta con una discapacidad física en la reserva de astronautas de la ESA debe tener una discapacidad elegible.

Las siguientes discapacidades se consideran elegibles:

Deficiencia de miembro inferior (p. Ej., Debido a amputación o deficiencia congénita de miembro) de la siguiente manera: Deficiencia de uno o dos pies a través del tobillo o deficiencia de una o dos piernas debajo de la rodilla

Diferencia en la longitud de las piernas (extremidades acortadas al nacer o como resultado de un traumatismo)

Estatura baja (<130 cm)

Si no cumple con los criterios de discapacidad elegibles anteriores, no se cuestiona si el postulante tiene o no una discapacidad genuina. Simplemente significa que no cumple con los requisitos de elegibilidad para competir en el proceso de selección del astronauta con una discapacidad física.

Y los estudios

En cuanto a educación se requiere al menos una de las siguientes calificaciones:

Mínimo de una maestría de una institución académica reconocida en Ciencias Naturales (incluidas Ciencias Físicas; Ciencias de la Tierra, Atmósfera u Océano; Ciencias Biológicas), Ingeniería o Matemáticas / Ciencias de la Computación

Título médico de una institución académica reconocida que autorice el ejercicio autónomo de la medicina como médico generalista o médico especialista en el país donde se haya obtenido

Un doctorado o título equivalente o maestrías adicionales en las áreas temáticas antes mencionadas se consideran un activo

Un título como piloto de pruebas experimentales y / o ingeniero de pruebas de una escuela oficial de pilotos de pruebas experimentales, además de una licenciatura en las disciplinas enumeradas en la primera viñeta

Tres años de experiencia profesional relevante después de la graduación en las áreas temáticas antes mencionadas, con evidencia de un aumento progresivo de responsabilidades

Se requiere fluidez en inglés

Se valorará el conocimiento de uno o más idiomas distintos

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.

Te sugerimos leer