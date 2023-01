Elon Musk y Jeff Bezos en 2004. | Fuente: Twitter / Trung Phan

Elon Musk y Jeff Bezos no solo coinciden en las listas de los hombres más ricos del mundo, también comparten la pasión por la exploración espacial, lo que los ha convertido en competidores.

Una foto de 2004 muestra una merienda que ambos compartieron para hablar del espacio. Las compañías Blue Origin de Jeff Bezos y SpaceX de Elon Musk tenían apenas unos años.

El libro “The Space Barons: Elon Musk Jeff Bezos and the Quest to Colonize the Cosmos” de Christian Davenport recopila las impresiones de Elon Musk sobre el progreso de Blue Origin. Estas no eran generosas.

“Hablamos sobre la arquitectura de los cohetes. Era claro técnicamente que él (Bezos) iba por el camino equivocado e intenté darle el mejor consejo posible… Algunas de las arquitecturas de los motores que seguían tenían el mal camino de evolución”, recordó Musk.

Según Musk, SpaceX ya había probado algunas de las ideas de Bezos a pesar de que la compañía fue fundada años después que Blue Origin.

“Intentamos eso y se volvió muy tonto, así que te digo que no hagas las cosas tontas que hicimos”, advirtió Musk a Bezos. Según aseguró en el libro, el fundador de Amazon ignoró su consejo.

Elon Musk hizo un breve comentario sobre la foto en Twitter: “¡Wow, no puedo creer que pasó hace 17 años!”.

La carrera espacial

Sabemos a estas alturas que Elon Musk ha tenido más éxito con SpaceX, logrando incluso transportar a astronautas a la Estación Espacial Internacional en la primera misión comercial de ese tipo. Por ahora, Blue Origin no ha enviado misiones tripuladas.

Jeff Bezos recientemente anunció que dejará su rol protagónico en Amazon para posiblemente para centrarse en Blue Origin.

