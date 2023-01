Este fenómeno no volverá a repetirse hasta 2022. | Fuente: Unsplash

Este lunes 14 de diciembre, el 2020 se despedirá con un fenómeno astronómico único en el año. Visible en el Océano Pacífico, Sudamérica, la Antártida y el Océano Atlántico, un eclipse solar deslumbrará los cielos y Perú también está invitado para ello.

Según la NASA, la sombra lunar entra en el disco solar para observadores en América del Sur cerca de Saavedra, Chile, justo antes de las 09.38 a. m. La totalidad comienza en Saavedra, Chile, a la 11:00 a. m. El eclipse total terminará en Salina del Eje, Argentina, a la 11:25 a. m. Para ellos, en cuestión de 2 minutos el cielo será completamente oscuro.

La trayectoria del evento este lunes. | Fuente: NASA

A partir de allí, Perú y más países de América del Sur serán testigos del eclipse de manera parcial.

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna arroja una sombra en la Tierra, bloqueando completa o parcialmente la luz del sol en algunas áreas. Observadores dentro del camino de la totalidad podrán ver la corona del Sol si el clima lo permite.

Podrás verlo directamente desde Chile con las transmisiones oficiales de la agencia espacial norteamericana:

En Perú

“Según el mapa trazado, este fenómeno se percibirá mejor en las regiones de Tacna y Moquegua con un oscurecimiento del 24 y 22%, le siguen las regiones de Arequipa, Ica y Puno con porcentajes entre el 21% y el 18%. También se percibirá levemente en Lima, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Huancayo, Cusco, Pasco, Ancash, Huánuco y La Libertad con porcentajes entre el 17% y 10%”, mencionó el Dr. Nobar Baella, astrónomo del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Señaló que regiones como Madre de Dios, Lambayeque, Cajamarca, Ucayali, Piura y Amazonas se percibirá la oscuridad entre un 9% y 5% mientras que en Moyobamba y Tumbes no se notará casi nada porque el porcentaje de oscurecimiento será muy bajo. No obstante, este fenómeno tendrá una duración de 1 a 2 horas y media aproximadamente. “Es importante aclarar que la única región donde no será visible el eclipse parcial será en la ciudad de Iquitos”, agregó.

En Lima, el evento iniciará aproximadamente a las 9 de la mañana con un oscurecimiento del 17%.

Cómo ver en vivo

Si el cielo lo permite, el eclipse podrá ser visto sin necesidad de un telescopio en horas de la mañana del lunes, pero sí será necesarios lentes o visores manuales con filtros de rayos solares. Estos deben estar certificados para dicho bloqueo de rayos.

De no tener lentes con filtros, lo más recomendable es observarlo de manera pausada, no de manera continua, para evitar algún daño permanente.

Para poder verlo en vivo por Facebook, el IGP prepara una transmisión desde las 8:30 a. m. hasta el mediodía con análisis y entrevistas a expertos, además de imágenes de colaboradores observando al Sol desde Trujillo, Caraz, Tarma y Huancayo.

