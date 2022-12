La convocatoria iniciará a finales de marzo de este año. | Fuente: Unsplashj

El sueño de muchas personas cuando fueron niños se puede volver realidad. Por primera vez en 11 años, la Agencia Espacial Europea (ESA) está reclutando nuevos astronautas y ha abierto una nueva etapa de postulación.

Este nuevo grupo de astronautas que serán escogidos se formarán en una década marcada por la próxima llegada a la Luna y, por primera vez, a Marte. Servirán a la agencia en distintas misiones, pero varios de ellos tendrán el privilegio de salir al espacio. Pero, ¿es una meta inalcanzable o factible?

¿Tienes todo lo que se necesita?

Desde el 31 de marzo de 2021, se abrirá la convocatoria para la nueva selección de astronautas de la ESA. Esta, la tercera en la historia, será especial porque permitirá que los discapacitados puedan postular.

Primero, claro está, es que la persona necesita ser un ciudadano de un estado miembro o asociado a la agencia, la cual está formada por Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, España, Suecia, Suiza y Reino Unido.

Partiendo de la nacionalidad, el resto va por estudios. Es necesario tener como mínimo una maestría en ciencias naturales, medicina, ingeniería, matemática, ciencias de la computación o tener un título como piloto de prueba experimental de una escuela oficial.

Asimismo, deben tener al menos 3 años de experiencia profesional relevante después de su graduación y dominar el inglés, aunque tener más idiomas extras es un punto a favor.

Los solicitantes no necesitan tener una licencia de piloto, pero deben presentar un certificado médico de clase 2 emitido por un médico forense de aviación que demuestre que están médicamente calificados para una licencia de piloto privado.

Y aunque esto sea en el papel, hay mayores exigencias como un buen estado físico que pueda soportar cambios drásticos en la gravedad, así como fortaleza psicológica para los procesos de adaptación espacial, en la cual viajar en solitario o solo con otra persona a un ambiente completamente hostil será lo cotidiano.

Para discapacitados

Estas son las discapcidades consideradas elegibles para ser astronauta:

Deficiencia de miembro inferior (p. Ej., Debido a amputación o deficiencia congénita de miembro)

Deficiencia de uno o dos pies a través del tobillo

Deficiencia de una o dos piernas debajo de la rodilla

Diferencia en la longitud de las piernas (extremidades acortadas al nacer o como resultado de un traumatismo)

Estatura baja (<130 cm)

Si no cumple con los criterios de discapacidad elegibles anteriores, no se cuestiona si la persona tiene o no una discapacidad genuina, simplemente significa que no cumple con los requisitos de elegibilidad para competir en el proceso de selección del astronauta con una discapacidad física.

No es tan diferente al de la NASA

En la agencia espacial norteamericana, estos son los requisitos en sus propias convocatorias.

Ser ciudadano estadounidense.

Contar con una maestría en ingeniería, ciencias biológicas, ciencias físicas, informática o matemáticas.

Tener al menos dos años de experiencia profesional relacionada, o al menos 1 000 horas de tiempo de piloto.

Opcionales:

Dos años de trabajo para un programa de doctorado en un campo relacionado con tecnología, ciencia, ingeniería o matemáticas.

Un doctorado en medicina o en medicina osteopática.

Inscripción a un programa de escuela de pilotos reconocido a nivel nacional que termine alrededor de junio de 2021; o bien, que ya esté finalizado.

No es un trabajo fácil, pero ciertamente es una oportunidad única en la vida.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico.

Te sugerimos leer