La NASA añade herramientas para el monitoreo de la pandemia | Fuente: RPP

Utilizando mediciones satelitales asimiladas en un modelo de computadora, investigadores de la NASA han creado mapas globales de humedad en el suelo alrededor del planeta que se actualizan cada semana, una herramienta fundamental para seguir la evolución de sequías, especialmente en países pobres.

El monitoreo de la humedad del suelo es esencial para manejar los cultivos agrícolas y predecir sus rendimientos, porque la humedad del suelo es el agua disponible para plantar raíces. El agua subterránea es a menudo la fuente de agua para el riego de cultivos. También mantiene corrientes durante los períodos secos y es un indicador útil de sequía prolongada. Pero las observaciones terrestres son demasiado escasas para capturar la imagen completa de la humedad y la sequedad en todo el paisaje, como la combinación de satélites y modelos.

Los mapas globales utilizan datos de la misión GRACE-FO (Gravity Recovery and Climate Experiment Follow On ), un par de naves espaciales de la NASA y el German Research Center for Geosciences que detectan el movimiento del agua en la Tierra en función de las variaciones de la gravedad de la Tierra. Los datos de GRACE-FO están llenando vacíos clave para comprender la imagen completa de las condiciones húmedas y secas que pueden conducir a la sequía, según la NASA.

Las observaciones satelitales de los cambios en la distribución del agua se integran con otros datos dentro de un modelo de computadora que simula los ciclos de agua y energía. Luego, el modelo produce, entre otros resultados, mapas que varían en el tiempo de la distribución del agua a tres profundidades: humedad superficial del suelo, humedad del suelo de la zona de la raíz (aproximadamente el metro superior del suelo) y agua subterránea poco profunda. Los mapas tienen una resolución de 1/8 de grado de latitud, o aproximadamente 13 kilómetros, proporcionando datos continuos sobre la humedad y las condiciones del agua subterránea en todo el paisaje.

Uno de los objetivos de los nuevos mapas globales es hacer que el mismo producto consistente esté disponible en todas partes del mundo, especialmente en países que no tienen ninguna infraestructura de monitoreo de aguas subterráneas.

Europa Press

Te sugerimos leer