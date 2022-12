Así lucen los ORC en el espacio profundo. | Fuente: The Conversation | Fotógrafo: Ryan Norris

Científicos de la Universidad de Western Sydney han hallado una serie de objetos extraños y con formas inusuales en datos de radiotelescopios.

La primera vez que fueron vistas fue en septiembre de 2019, cuando Anna Kapinska vio “una imagen de círculo fantasmal de emisión de radio, colgando en un el espacio como un anillo de humo cósmico”.

“Ninguno de nosotros había visto algo así antes y no teníamos idea de qué era”, menciona Ray Norris, profesor de astrofísica de la universidad y director del estudio a The Conversation. Su colega, Kapinska, anotó un “WTF” (“¿qué es esto?”) cuando lo vio.

El equipo estaba examinando los datos recopilados por el nuevo telescopio Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), una serie de 36 antenas parabólicas idénticas que se utilizan para escanear grandes franjas del cielo a la vez.

Aquellos objetos espaciales han sido denominados “círculos de radios extraños” u ORC y han sido comprobados con más datos de telescopios.

Norris y sus colegas ofrecen algunas posibles explicaciones, como se detalla en un artículo de próxima publicación en la revista Publications of the Astronomical Society of Australia. Por ejemplo, pueden estar relacionados con ráfagas de radio rápidas o FRB, señales poderosas que emanan del espacio exterior y que siguen siendo misteriosas.

"Muy rara vez tenemos el desafío de tropezar con un nuevo tipo de objeto que nadie ha visto antes, y tratar de averiguar qué es", escribe Norris en el artículo.

Por el momento se han descartado otras teorías como restos de estrellas moribundas, anillos de emisiones de radios de formación de estrellas o agujeros negros supermasivos.

De acuerdo con el estudio preliminar, se han encontrado cerca de mil de ellos en el cielo observado. Ahora seguirá la búsqueda de más de ellos y una posible explicación científica sobre su origen.

