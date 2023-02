Los documentos se refieren a estos avistamientos como Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés) | Fuente: CIA

Como una forma de anticiparse a la ley que exige el gobierno de Estados Unidos a las agencias espaciales para publicar informes sobre objetos voladores no identificados (ovnis), ya se ha publicado un número extenso de documentos de la CIA sobre el tema.

The Black Vault, una cámara de compensación para documentos desclasificados, ha lanzado un archivo de documentos descargables lleno de archivos PDF que contienen archivos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), el término con el que se refiere el gobierno a estos casos.

Algunos de los informes datan de la década de 1980 y, según el fundador del sitio, John Greenewald Jr., la agencia de espionaje afirma que se trata de todos sus documentos sobre UAP. Pueden ser leídos en este enlace.

Según Greenewald, se requerían alrededor de 10 mil informes de la Ley de Libertad de Información (FOIA) para obtener los PDF y el proceso fue insoportablemente largo. Escaneó los documentos a mano.

“Hace unos 20 años, luché durante años para que la CIA publicara registros de ovnis adicionales”, dijo Greenewald en un correo electrónico al medio Motherboard. "¡Fue como arrancarse los dientes! Di vueltas y vueltas con ellos para intentar hacerlo, y finalmente lo logré. Recibí una caja grande, de un par de miles de páginas, y tuve que escanearlas de una en una”.

El blog de Black Vault señala que la CIA afirma que esto representa todos sus documentos en el archivo, pero es posible que no haya forma de verificar eso y otros documentos pueden estar bajo secreto.

Los registros incluyen algunas historias extrañas y entretenidas que incluyen explosiones misteriosas y presunto contacto con extraterrestres, pero Greenewald enmarca la base de datos como un asunto de importancia pública.

Uno de los documentos más interesantes del lanzamiento, dijo Greenewald, involucró al subdirector adjunto de Ciencia y Tecnología a quien le entregó en mano información sobre un ovni en la década de 1970.

"¡Simple y llanamente, el público tiene derecho a saber!", dijo Greenewald. “Cuando comencé a investigar hace casi 25 años a la edad de 15, sabía que había algo en este tema. No por los engaños virales de Internet. No por las reuniones a puerta trasera en las que no puedo decirte quién, pero te prometo que fue una información alucinante. No, nada de eso. Fue simplemente por la evidencia que obtuve directamente de la CIA. Y la NSA. Y la Fuerza Aérea. Y la DIA. Siento que estoy logrando lo que me propuse. Fácil acceso a material importante para que las personas se decidan por sí mismas sobre lo que está sucediendo".

