Ilustración sobre el impacto de los chorros de gas en el cúmulo de galaxias. | Fuente: Europa Press 2020

Radioastrónomos han detectado chorros de gas caliente lanzados por un agujero negro en una galaxia en el corazón del cúmulo de galaxias Fénix, a 5.900 millones de años luz en la constelación de Fénix.

Este es un resultado importante para comprender la coevolución de las galaxias, el gas y los agujeros negros en los cúmulos de galaxias, según informa en un comunicado el NAOJ (National Astronomical Observatory of Japan).

Las galaxias no se distribuyen aleatoriamente en el espacio. A través de la atracción gravitacional mutua, las galaxias se juntan para formar colecciones conocidas como cúmulos. El espacio entre galaxias no está completamente vacío. Hay un gas muy diluido en todo un cúmulo que puede detectarse mediante observaciones de rayos X.

Si este gas intra-cúmulo se enfriara, se condensaría bajo su propia gravedad para formar estrellas en el centro del cúmulo. Sin embargo, el gas y las estrellas enfriados generalmente no se observan en los corazones de los cúmulos cercanos, lo que indica que algún mecanismo debe calentar el gas dentro del cúmulo y prevenir la formación de estrellas. Un candidato potencial para la fuente de calor son los chorros de gas a alta velocidad acelerados por un agujero negro supermasivo en la galaxia central.

El Cúmulo Fénix es inusual porque muestra signos de gas denso enfriado y formación de estrellas masivas alrededor de la galaxia central. Esto plantea la pregunta: "¿la galaxia central también tiene chorros de agujeros negros?"

Un equipo dirigido por Takaya Akahori en el Observatorio Astronómico Nacional de Japón utilizó el Australia Telescope Compact Array (ATCA) para buscar chorros de agujeros negros en Fénix con la resolución más alta hasta la fecha. Detectaron estructuras coincidentes que se extienden desde lados opuestos de la galaxia central.

La comparación con las observaciones de la región tomadas del archivo del Observatorio de rayos X Chandra muestra que las estructuras detectadas por ATCA corresponden a cavidades de gas menos denso, lo que indica que son un par de chorros bipolares emitidos por un agujero negro en la galaxia. Por lo tanto, el equipo descubrió el primer ejemplo, en el que coexisten el enfriamiento de gas dentro del cúmulo y los chorros de agujeros negros, en el Universo distante.

Se podrían aclarar más detalles de la galaxia y los chorros a través de observaciones de mayor resolución con instalaciones de observación de próxima generación, como el Square Kilometer Array (SKA) programado para comenzar las observaciones a fines de la década de 2020.

El estudio ha aparecido en Publications of the Astronomical Society of Japan.

(Con información de Europa Press)

