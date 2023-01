Man of Medan se estrenó el pasado 30 de agosto para PlayStation 4, Xbox One y PC. | Fuente: Supermassive Games.

El camarada Beto Pinto vuelve a colaborar con Más Consolas, esta vez con un análisis de Man of Medan, la primera entrega de la saga de terror The Dark Pictures Anthology. Tras su notable Until Dawn, los ingleses de Supermassive Games vuelven a apostar por el género de horror interactivo, y -por ende- hay mucha expectativa. ¿Vale la pena invertir en este videojuego? Los dejo con el review de nuestro colaborador eficaz:

Mi hermano mayor, cuando yo tenía más o menos 10 años, me enseñó un libro muy curioso llamado El ojo del dragón (Dave Morris). Me dijo que el libro era un libro para jugar. En efecto, el libro era un juego, ya que al leerlo te dabas cuenta que tus decisiones en el mismo podrían conducir a resultados muy diferentes en tu aventura de acuerdo a tus decisiones un personaje podría ser tu mejor amigo o tu enemigo final. Recuerdo con mucha alegría ese libro, porque me tomé el trabajo de experimentar varios finales.

Esta fórmula se ha reinventado a lo largo de los años; y los videojuegos son el medio perfecto para sacarle partido a este tipo de experiencias. El tema es que las mecánicas, al ser muy estándar, pueden quedarse opacadas si es que la historia no es lo suficientemente interesante como para mantener al jugador con ganas de más.

Man of Medan es la más reciente entrega del estudio Supermassive Games y he tenido la agradable oportunidad de jugarlo (y rejugarlo). Vale decir que, incluso mi novia, que no es muy fanática de los videojuegos, lo ha disfrutado bastante. Así que, sin más dilación, les dejo aquí mis impresiones:

Historia: 4.5 / 5.0

Encuentro un poco difícil fundamentar lo buena que es la historia de Man of Medan sin spoilear contenido relevante. Así que sustentaré la calificación con bullet points.

La historia es plausible, es decir no podrías decir que “hay giros argumentales demasiado forzados” o acciones de los personajes poco creíbles. El ritmo no aburre, si bien se toma su tiempo en el set-up, y luego fluye a un ritmo que te hace esperar con ansias lo que viene más adelante.

El argumento es amplio y oscuro, es decir, con una sola jugada no podrías saber todo lo que pasa. Tomar otras decisiones te puede revelar detalles que no podrías saber en una “ruta”.

Además, la historia tiene un tinte dramático y de suspenso; no es la típica historia del héroe, es una historia de supervivencia. Hay jumpscares, pero son de buen gusto y no suceden a cada rato.

En resumen, la historia de Man of Medan ha sido muy bien diseñada, tanto así que, a modo de mini spoiler, les podría comentar que el argumento puede ser tanto sobrenatural como de pura acción.

Jugabilidad: 4.0 / 5.0

La jugabilidad responde al género de survival horror, mezclado con elementos de juegos de rol. Al principio, el juego te ofrece un perfil de cada protagonista y te dice sus fortalezas y debilidades. A partir de este punto, el juego te presentará una serie momentos donde debes tomar una decisión sobre un asunto en particular.

Por ejemplo, en algunos casos podrás aceptar los coqueteos con gracia y receptividad, o también podrías responder a los mismos con indiferencia y frialdad, a través de una “brújula moral” que nos permite tomar estas decisiones.

Man of Medan se divide en escenarios dedicados a cada protagonista. En cada escenario, controlas a uno de ellos y a través del argumento puedes explorar el entorno en búsqueda de información u el objetivo que se te ha encargado.

La exploración es de suma importancia, dado que los documentos y pistas no son solamente informativos, sino que permiten a los protagonistas reaccionar de diferente forma ante ciertos eventos. De ahí la importancia no ir a lo loco sino más bien desgranar la historia.

De cuando en cuando también se activarán quick time events donde deberás tener los reflejos adecuados para lograr un fin (por ejemplo, no caer o mantener el equilibrio).

Finalmente, como adelanté, Man of Medan tiene varios finales que dependen de las decisiones que tomes. Lamentablemente, todo esto está reducido a unas 4 o 6 horas de juego, lo cual resulta algo corto. No obstante, hay diferentes rutas argumentales, puedes jugarlo varias veces, y la historia será diferente.

Noté que algunas escenas no encajan del todo. Por ejemplo, he visto situaciones donde dos personajes que se encontraban juntos en algún momento, luego aparecen separados, y no se sabe exactamente por qué.

Gráficos y banda sonora: 3.5 / 5.0

Los gráficos de Man of Medan son cumplidores. No son los más impresionantes, pero consiguen construir una atmósfera lúgubre y misteriosa: situación ventajosa para los creadores del juego, ya que no tienen que incurrir en demasiado detalle en el diseño de escenarios ni aspectos de iluminación.

En este punto, no puedo dejar de pensar que, si los gráficos hubieran sido más detallados o realistas, se podría haber afectado negativamente el performance del juego, ya que los movimientos son muy fluidos y es algo que valoro.

Hay ralentizaciones en algunos puntos de la campaña, que asumo que se deben a que el juego precarga algunas cutscenes previamente antes de mostrarlas al jugador.

Respecto a la banda sonora, pues no encontré nada destacable; y me parece curioso que no se utilice música estresante para aumentar la tensión en situaciones donde tienes que tomar decisiones rápidas.

Rejugabilidad y Diversión: 4.5 / 5.0

Man of Medan, por su naturaleza, es altamente rejugable. En tu primer intento, probablemente te quedes con ganas de más o buscarás conseguir un final mejor.

Adicionalmente, incluye mecánicas muy interesantes, como la posibilidad de jugar en cooperativo en línea, o por turnos en cooperativo local. Esta modalidad es todavía más interesante, dado que accedes a situaciones que no se pueden experimentar en solitario.

En cuanto a la diversión, pues voy a jugarlo por tercera vez para sacar el mejor final: Man of Medan es bastante adictivo, y la historia soberbia.

Conclusión y nota final: 4.0 / 5.0

Man of Medan es un título que explota sus fortalezas al máximo, y nos brinda una experiencia inmersiva y entretenida, que estoy seguro los dejará con ganas de más. Por mi lado, les recomiendo que lo prueben y experimenten. Es un excelente representante del género de survival horror. Y, como diría El Curador (investiguen, si les causa curiosidad), “posiblemente nos encontremos en Little Hope”.

