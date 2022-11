Metal Wolf Chaos XD se estrenó este 6 de agosto en PlayStation 4, Xbox One y PC. | Fuente: Devolver Digital

Hablar de From Software -hoy en día- nos lleva indefectiblemente a pensar en Dark Souls, y toda su influencia en la industria de los videojuegos. Sin embargo, antes de que el estudio nipón irrumpiera con esta saga, se dedicaba a hacer títulos más mundanos, de otro corte. Uno de ellos fue Metal Wolf Chaos (2004).

Este título tiene una particularidad: fue lanzado solo en Japón, y en exclusiva para la primera Xbox. Metal Wolf Chaos fue uno de los tantos intentos de Microsoft por ganarse al mercado nipón, un objetivo que lamentablemente abandonó hace mucho. Su limitada distribución, sumada a una tibia recepción por parte de los japoneses, hizo que el juego no llegue a muchos usuarios y se convirtió en una suerte de leyenda en la industria.

Este año, para beneplácito de los nostálgicos, Devolver Digital encargó al estudio General Arcade la remasterización del título, y así nació Metal Wolf Chaos XD, disponible ahora sí a nivel mundial para varias plataformas: PlayStation 4, Xbox One y PC.

¿Estamos ante un auténtico clásico?, ¿es una compra indispensable? Los invito a seguir leyendo.

Lo bueno

Uno de los puntos fuertes de Metal Wolf Chaos XD es su absurda historia, una sátira a las películas patrioteras de Hollywood llevada al extremo: el Gobierno de Estados Unidos es víctima de un golpe de Estado encabezado por el ficticio vicepresidente Richard Hawk. Sin embargo, el mandatario Michael Wilson no está dispuesto a deponer el poder, así que hará frente a las fuerzas opositoras, personalmente, a bordo de un poderoso mecha.

Igual de absurdos son sus diálogos, cargados de ironías y clichés, algo que se extiende a los nombres de las misiones y hasta a los encargos dentro de estas. Ni el periodismo se salva de esta caricatura, presentándonos a un reportero que en todo momento describe lo que ocurre con tal sensacionalismo y parcialidad que es imposible que no esbozar una sonrisa.

A nivel jugable, hay cosas por rescatar. Recuerda mucho a Armored Core, otro título de From Software, pero con una personalidad propia. En Metal Wolf Chaos XD, tenemos que eliminar a cientos de enemigos en variados mapas, con objetivos específicos: liberar zonas, destruir posiciones enemigas, pruebas contrarreloj, entre otras.

Podemos equipar nuestro mecha con hasta ocho armas distintas, distribuidas mitad y mitad con los gatillos del joystick. Pese a que nuestro arsenal es variado, podemos fabricar muchas más armas, con distintas variables y usos. Ya depende de cada uno encontrar el set con el que se siente más cómodo.

El control es adecuado, fluido, pero sin mayor alarde. Son movimientos básicos que se mantienen inalterables: no ganamos poderes a lo largo de la campaña.

Metal Wolf Chaos XD es divertido. Es gratificante estar a bordo del mecha y enfrentar a cientos de enemigos, vehículos, y las bases enemigas. Algo que colabora mucho a la sensación de satisfacción es la gran cantidad de objetos destructibles en el escenario: contenedores, edificios, torres, tanques, helicópteros, camionetas, etc.

Lo malo

Como dije en la sección anterior, no hay una sensación de progresión en nuestro mecha. Podemos comprar armas más poderosas, pero no ganamos habilidades nuevas para nuestro vehículo en toda la campaña.

De hecho, nuestros poderes se limitan a una embestida, a flotar -a un metro del suelo- por unos segundos, y esto es. Ni siquiera tenemos la posibilidad de dar golpes, lo cual hubiera contribuido a darle más profundidad al gameplay.

A nivel gráfico y técnico, no hay que exigirle demasiado a Metal Wolf Chaos XD, ya que hablamos de un título lanzado en 2004 para la primera Xbox. No obstante, se notan las limitaciones de la época, con un diseño repetitivo de enemigos y vehículos.

Y la remasterización ha buscado adaptar las imágenes originales a las nuevas resoluciones, pero tampoco es que se haya hecho mejoras ni agregados. Lo bueno es que no hay tiempos de carga excesivos y la tasa de frames se mantiene estable casi en todo momento (solo un par de veces sentí ralentización).

La música no es variada y no destaca sobremanera. Por momentos, pasa desapercibida.

Metal Wolf Chaos XD no es extenso: lo terminé en poco más de cinco horas, y no hay muchos incentivos para rejugarlo, salvo mejorar nuestros registros y puntajes de misión.

Algo que me llamó la atención es no es un juego retador ni difícil de pasar, pese a ser un juego de From Software. Se nota que es un título previo a la saga Souls.

El juego llega completamente en inglés (desconozco si el original estaba en japonés), tanto en voces como en texto. Sin embargo, no viene doblado ni subtitulado al español. Una localización en nuestro idioma hubiera sido bien recibida.

Lo feo

Me disgustó sobremanera el pobre trabajo de la mezcla de sonido. Durante las misiones, los efectos tienen un volumen adecuado, pero las voces están algo bajas. La música, que no es vistosa, también pasa desapercibida por momentos.

Y en los menús previos a cada misión, el desnivel se siente más, con diálogos con un volumen bajísimo y cinemáticas que saturan. Al ser una remasterización, esperaba un trabajo más prolijo en este apartado.

Conclusión: Lo dije en el análisis y lo remarco aquí: Metal Wolf Chaos XD es divertido, entretenido e intenso, por momentos. Sin embargo, esa sensación se diluye sobre la mitad de la campaña (que tampoco es muy extensa), ya que no hay muchas variantes, alicientes ni retos extras. No hay sensación de progreso y, pese a ser solvente técnicamente, no se puede ocultar que estamos ante un juego de hace dos generaciones. No es título un indispensable, pero no deja de ser interesante tenerlo en la colección como testimonio documental de la historia de From Software.

