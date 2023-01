La Hotline Miami Collection salió al mercado el pasado 19 de agosto. | Fuente: Devolver Digital

Hotline Miami irrumpió en 2012, causando un impacto casi inmediato. Sus mecánicas, sus gráficos y su historia marcaron a una industria que pedía a gritos algo fresco. Y no, no exagero.

El juego de Dennaton Games estableció una suerte de género propio, e influenció a varios desarrolladores que con los años han tratado de emular, con mayor o menor éxito, la fórmula del estudio sueco.

En sus siete años de vida, Hotline Miami ha estado disponible en diversas plataformas, pero faltaba el salto a una consola de Nintendo. Esto se concretó recientemente con Hotline Miami Collection, recopilación para Switch que incluye el título original y su exitosa secuela.

¿Vale la pena invertir en esta colección? Los invito a seguir leyendo.

Lo bueno

Hotline Miami Collection incluye el Hotline Miami original y la secuela Hotline Miami 2: Wrong Number en un solo paquete, una gran oportunidad para los usuarios de Nintendo Switch de probar ambos juegos.

Huelga decir que no es una iniciativa nueva, ya que en Japón se lanzó hace unos años la Collected Edition para PlayStation 4 y PlayStation Vita; y en Steam se venden ambos títulos en un mismo paquete. Pero esta es la primera vez que la saga aterriza en una consola de Nintendo.

Al ser una franquicia relativamente antigua -ya siete años desde su estreno-, sería cansino entrar en detalles específicos. No obstante, es imposible no resaltar su atrapante jugabilidad, su nivel de dificultad retador (pero no injusto), su inteligente diseño de niveles y su soberbia ambientación.

El argumento de ambos títulos es notable, dejando al jugador con muchas interrogantes y cabos sueltos que cada uno unirá según su propia experiencia. Incluso ahora, años después de su estreno, se sigue discutiendo el mensaje detrás de Hotline Miami, lo que habla a las claras del buen trabajo de Dennaton Games en este apartado.

Párrafo aparte se merece la música elegida para ambos juegos, que no se contenta con ser un mero acompañante, sino que se convierte en actor fundamental para consolidar la inmersión en esta decadente Miami.

Particularmente, encontré Hotline Miami 2 un peldaño por debajo del original, aunque esto no desmerece su calidad. La secuela es una digna continuación, que cuenta una historia desde distintos frentes y con diferencias jugables entre protagonista y protagonista.

La extensión de ambos juegos también es algo para tener en cuenta, con una duración promedio de tres a cuatro horas cada uno. Esto, claro, varía en función a tu pericia para superar cada nivel, algo que -como ya dije- no es tarea sencilla.

La adaptación a Switch es correcta, con 60 frames por segundo estables (algo fundamental para disfrutar el juego), tanto en TV como en modo portátil. Eso sí, en la versión dock la resolución es mayor.

El menú de la Hotline Miami Collection se ve algo descuidado. | Fuente: Devolver Digital

Lo malo

Hotline Miami Collection hereda lo negativo de los juegos originales, en especial del primer título, lo que evidencia un trabajo poco prolijo para realizar este port.

Por ejemplo, en el primer Hotline Miami, se presentan glitches serios en los que -en determinados momentos- aparecen dos personajes en pantalla, haciendo imposible seguir adelante.

Ambos juegos llegan doblados al español. Pero acá se presentan dos problemas: el doblaje no es neutro y está plagado de modismos y jergas de España; y eso sin mencionar que hay varios errores de concordancia en los textos. Mi recomendación: jugar en el idioma original.

La Hotline Miami Collection llega a Nintendo Switch a la friolera de 25 dólares. No considero que sea una suma en extremo elevada (es poco más de 80 soles, al cambio), pero sí está más cara que en Steam, con el agregado de que esta edición incluye el soundtrack como bonus.

Y acá salta otra de las falencias de la Hotline Miami Collection: se limita a portear ambos juegos de la saga sin contenido extra. Hubiera sido genial que incluyan modos de juego nuevos (¿se imaginan un editor de niveles al estilo Super Mario Maker?), galerías de arte o el soundtrack.

Hotline Miami destaca por su violencia explícita. | Fuente: Devolver Digital

Lo feo

Lamentablemente, Hotline Miami Collection solo está disponible en versión digital, con lo que se desaprovecha la posibilidad de rendir homenaje a esta saga con una edición física que incluya incentivos para los fans.

Conclusión: Hotline Miami Collection es una gran oportunidad para los usuarios de Nintendo Switch de disfrutar este par de juegazos. Si no los habías probado antes, es una oportunidad que no deberías dejar pasar. Lo malo es que la colección no aporta nada nuevo a la saga, limitándose a portear los juegos originales (incluso heredando sus fallas), sin ningún incentivo extra. De hecho, como ya mencioné antes, por precio y contenido, la Hotline Miami Collection de Nintendo Switch sale perdiendo frente a recopilaciones disponibles en otras plataformas.

