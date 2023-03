La demo ya está disponible para los usuarios de PlayStation 4, Xbox One y PC. | Fuente: Konami

Esta semana se lanzó la demo de eFootball PES 2020, la nueva entrega de la popular saga futbolera de Konami. Control en mano, toca comprobar si lo ofrecido en los tráileres es cierto, y si esta nueva entrega es un paso adelante en la franquicia.

De arranque, puedo asegurarles que es una demo bastante completa. No solo tenemos trece equipos para elegir (Juventus FC, Manchester United, FC Bayern, FC Barcelona, Arsenal FC, Palmeiras, Flamengo, Sao Paulo, Corinthians, Vasco da Gama, Boca Juniors, River Plate y Colo-Colo), también se pueden jugar partidos amistosos offline y online. Y, como novedad, podemos acceder al modo edición para familiarizarnos con las herramientas.

Pero eso no es todo. La demo trae consigo tres estadios (los licenciados Allianz Arena y Allianz Parque, y el ficticio Neu Sonne Arena), con opciones de cambiar clima -no hay nieve-, hora del partido, tamaño del gras y hasta el estado del terreno del juego. Eso sí, como ya es tradición en las demos de PES, no contamos con comentaristas.

Una de las principales novedades de eFootball PES 2020 es su nueva cámara por defecto, llamada Estadio. De su nombre, se desprende que es simula una transmisión de un partido por televisión, con la cámara casi estática moviéndose de derecha a izquierda para seguir las acciones.

Ya he leído muchas críticas contra este cambio de cámara, en especial por parte de jugadores veteranos de la saga. Hasta el propio Robbye Ron, community manager de PES para Latinoamérica, compartió un tuit en el que lamentaba que su hijo no se haya adaptado a la nueva cámara y la haya cambiado a los pocos minutos de haber iniciado la sesión.

Lo cierto es que la nueva cámara es difícil de digerir, más si estás acostumbrado a la de toda la vida. Particularmente, me adapté después de varios partidos, y debo reconocer que ayuda a hacer la experiencia más realista.

En el apartado jugable, la sensación es muy familiar. Se nota que PES 2019 ha servido de base para esta nueva entrega, en términos de ritmo, velocidad de desplazamiento e importancia de los pases para llegar al arco contrario. Konami está apostando por darle mucho realismo a su producto, e eFootball PES 2020 no es la excepción.

Hay nuevas animaciones para los regates, para cubrir el balón y para los arqueros. Sin embargo, no todo es bueno: hay algunos problemas con la IA cuando el balón está suelto, con algunas reacciones inverosímiles que empañan la experiencia. Esto debe corregirse con el juego en el mercado.

A nivel gráfico, no se nota gran diferencia respecto a la anterior entrega, lo cual no es necesariamente malo. Konami sigue usando el Fox Engine, motor ha demostrado ser solvente para simular un partido de fútbol con bastante realismo.

La demo trata de mostrar músculo, presentando a la mayoría de los jugadores que ha pasado por el proceso de escaneo 3D para lucir muy realistas en pantalla. Sin embargo, aún queda ver cómo se han diseñado los jugadores menos conocidos o los que no están en los equipos licenciados.

Probé algunos partidos online, pero no me fue muy bien. Me tomó varios minutos encontrar rival y, cuando lo hice -al menos en dos encuentros- sufrí incómodas suspensiones de sesión. Fuera de esto, el gameplay fluyó correctamente sin lag. Eso sí, ya que estamos ante una demo, no hay que hacer cuestión de Estado: ya es bastante que nos permitan probar partidos en esta modalidad.

La demo de eFootball PES 2020 me ha dejado un buen sabor de boca. Konami sigue apostando por darle realismo a su juego y se están tomando decisiones acertadas en ese sentido. Sin embargo, hay que esperar que el producto final llegue al mercado para sacar conclusiones definitivas.

La pelota está en la cancha de Konami.

