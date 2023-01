La beta se liberó el 12 de septiembre para quienes reservaron el juego. Luego de unos días, estará activa para todos los usuarios. | Fuente: Activision

Este 12 de septiembre se activó la beta del multijugador de Call of Duty: Modern Warfare, esta suerte de remake o reinterpretación de la exitosa sub-saga de Infinity Ward y Activision, nacida allá por el ‘lejano’ 2007.

Es indiscutible que este lanzamiento genera mucha expectativa entre los seguidores de Call of Duty, pese a que muchos consideren que es muy pronto para resetear la querida sub-saga. Para generar más hype, Activision ha lanzado un adelanto del apartado multijugador, que acá paso a reseñar.

Hace unas semanas se lanzó la alpha demo, que nos permitía jugar la modalidad 2 contra 2 del multiplayer (hice un post al respecto, y lo puedes leer aquí). En esta oportunidad la beta se centra en modos más conocidos por la comunidad: Team Deathmatch y Domination, y trae como novedad la modalidad Headquarters, 10 contra 10.

A nivel jugable, la beta se siente muy familiar, un Call of Duty en toda línea. No obstante, hay cosas que han cambiado. La más notoria, creo yo, es la respuesta de las armas, más realista -si cabe la expresión-, diferenciada y con un retroceso más marcado.

También tenemos un apuntado desde coberturas acertado y muy útil (en especial para el campeo), pero creo que debe pulirse porque, en algunas ocasiones, el soldado se colocaba en la posición menos beneficiosa.

Otro cambio es la eliminación del mapa en las partidas, algo positivo, ya que revaloriza el UAV como Killstreak. Ojo, la ausencia del mapa no es algo nuevo en la franquicia, pero estuvo siempre ceñido a las modalidades extremas del multijugador, que son más pausadas y estratégicas que las versiones normales.

En Modern Warfare, vuelve la autocuración, y he de reconocer que no me emociona demasiado. Con Black Ops 4, me acostumbré a tener que estar curándome en plena partida, y creo que estaba bien implementado en el gameplay. Sin embargo, para esta entrega regresa ¿a pedido del público? el auto-healing.

De Black Ops 4 se hereda la inclusión de una habilidad única por especialista, como la posibilidad de colocar una pequeña barricada para obtener cobertura, o lanzar al campo de batalla una caja con munición. No son en extremo ventajosas, pero aún falta ver las habilidades de los demás especialistas (solo dos estaban desbloqueados en la demo).

Para la beta, Activision liberó tres mapas: Hackney Yard, Grazna Raid y Azhir Cave. Su diseño es interesante, con muchos lugares para cobertura, zonas variadas, y con distribución horizontal y vertical. Destaco que los segundos pisos están cargados de recovecos y espacio para tiroteos.

Con Modern Warfare, se estrena un nuevo motor gráfico en la saga (¡después de casi 15 años!). Tiene un desempeño adecuado, pero no marca una notable diferencia respecto a su predecesor. Tal vez la beta no muestra todo el potencial de esta nueva tecnología, ¿o es que las actuales consolas ya no pueden ofrecer más? Me inclino por lo segundo, y pronostico que recién veremos todo el potencial del nuevo motor de Activision en la siguiente generación.

Los servidores me funcionaron muy bien (conseguir lobby era cuestión de segundos), sin lag ni latencia. Solo en un par de ocasiones la partida se cerró de improviso, pero es algo que se puede ir corrigiendo. Cabe mencionar que he probado la beta cuando estaba activa solo para usuarios de PlayStation 4. Falta comprobar el desempeño con el crossplay con jugadores de Xbox One y PC.

En resumen, la beta tiene nota aprobatoria. Hay cosas por mejorar, pero aún queda tiempo para hacer las necesarias correcciones.

Quienes aún no prueban la beta, y quieren hacerlo, les dejo el cronograma oficial:

Cronograma oficial de la beta de Modern Warfare. | Fuente: Activision

Te sugerimos leer